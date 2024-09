Il community manager di Palworld vuole aiutare gli indie, il suo team era in difficoltà fino a poco tempo fa

Loro però lo sanno bene e recentemente il community manager di Palworld ha affermato di voler aiutare agli sviluppatori indie, visto che Pocket Pair non si trovava in una situazione semplicissima prima del successo ottenuto col gioco.

Palworld , a inizio 2024, ha ottenuto un successo enorme, vendendo milioni e milioni di copie e ottenendo cifre da record su Steam. Non bisogna però dimenticare che gli autori - Pocket Pair - sono in una certa misura un team indie .

Le parole del community manager di Palworld

In un blog che documenta la loro esperienza alla Gamescom, il community manager di Palworld John Buckley ha sottolineato che "quest'anno ho parlato con molti sviluppatori indie e ho avuto modo di ascoltare le loro difficoltà e preoccupazioni".

Buckley afferma che non è certo una novità che gli sviluppatori indie - così come quelli più grandi, va detto - facciano fatica a rimanere in attività e ottenere sufficiente successo. Il community manager afferma che Pocket Pair ora è al sicuro, ma la sua situazione non era molto diversa poco tempo fa.

"Eravamo nella stessa situazione solo un anno fa, finché Palworld non ci ha cambiato la vita", osserva Buckley. "Mi piacerebbe fare qualcosa per aiutare altri sviluppatori indie, perché penso davvero che i giochi migliori vengano dallo spazio indie".

Pur non sapendo come potrebbe essere questo aiuto, Buckley afferma che l'incontro con così tanti sviluppatori alla Gamescom "ha acceso in me il fuoco" per dare una mano. Vedremo se effettivamente Pocket Pair farà qualcosa di concreto per aiutare il mondo indie oppure se si tratta solo di semplici considerazioni personali del manager.

Recentemente il team di Palworld si è congratulato con Black Myth: Wukong per il successo ottenuto.