Until Dawn ha una data di uscita su PS5 e PC: nuovi dettagli e trailer comparativo

Sony ha annunciato la data di uscita di Until Dawn su PS5 e PC: la remaster dell'avventura horror sviluppata da Supermassive Games sarà disponibile a partire dal 4 ottobre, con le prenotazioni aperte dal 21 agosto. È stato inoltre pubblicato un trailer comparativo che va a illustrare le differenze tecniche fra la nuova edizione del gioco e l'originale per PS4 del 2015, più profonde e marcate di quanto molti si aspettassero visto il processo di ricostruzione dei vari asset. Neil McEwan, creative director di Ballistic Moon, lo studio che si è occupato del rifacimento, ha spiegato sulle pagine del PlayStation Blog che il suo team non ha mai considerato di modificare la struttura di Until Dawn, limitandosi a conferire all'esperienza un nuovo volto dal punto di vista tecnico. "La nostra nuova esperienza di Until Dawn è stata costruita da zero utilizzando l'Unreal Engine 5", ha spiegato McEwan. "Abbiamo aggiornato i modelli dei personaggi, gli ambienti, gli oggetti di scena interattivi, gli effetti visivi e le animazioni, tutti progettati per ottimizzare l'esperienza di Until Dawn sia su PS5 che su PC." "Abbiamo completamente rilanciato il gioco per sfruttare le caratteristiche di rendering dell'Unreal Engine 5, tra cui il ray tracing e la resa migliorata dei materiali, concentrandoci su un'esperienza più atmosferica e modernamente horror."

Nel dettaglio Annunciata lo scorso gennaio, la remaster di Until Dawn non si limita dunque a un miglioramento sul piano della risoluzione e del frame rate. "Uno dei nostri principali miglioramenti visivi per Until Dawn è stata la rivisitazione dei modelli dei personaggi e il loro adeguamento ai moderni progressi nella modellazione e nel rendering", ha detto il creative director. "I miglioramenti apportati alle texture, ai materiali, al rendering e alle prestazioni delle animazioni hanno contribuito a creare protagonisti dotati di un maggiore grado di fedeltà, che speriamo siano apprezzati sia dai nuovi giocatori che dai fan del gioco." "Abbiamo utilizzato le moderne tecniche di simulazione pre-rendering per creare fluidi in tempo reale più realistici e potrete ammirarli in tutta la loro cruenta gloria soprattutto durante le sequenze di morte aggiornate dei personaggi." "Utilizzando una combinazione di inquadrature fisse e dall'alto, ora è possibile vedere il mondo di Until Dawn da prospettive completamente nuove. Combinando l'impostazione originale con l'introduzione di una moderna telecamera in terza persona, speriamo di dare nuova vita a personaggi e luoghi."