PS5 Pro è in prenotazione su Amazon Italia: veloci prima che terminino

PlayStation 5 Pro è ora disponibile tramite Amazon Italia. Potete ora fare la prenotazione della nuova versione della piattaforma di Sony tramite la catena di e-commerce. Il prezzo è 799,99€. La data di uscita è fissata per il 7 novembre 2024. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. Potreste vedere la scritta "Non disponibile" nel box, ma vi consigliamo comunque di andare su Amazon per verificare. Si tratta di una prenotazione e non è chiaro quante unità ci saranno, quindi se vi interessa vi conviene non attendere. Ricordiamo che il pagamento avviene solo al momento della spedizione, quindi potete fare la prenotazione per mettere al sicuro una unità e cambiare idea più avanti.