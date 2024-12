ChatGPT diventa più utile su macOS: ora "legge" Apple Note e altre app di terze parti

Come funziona Work with Apps di ChatGPT

Presentata durante l'undicesimo giorno di annunci del calendario dell'avvento di OpenAI, la funzione "Work with Apps" permette a ChatGPT di accedere al contenuto visualizzato sullo schermo di varie applicazioni. Oltre ad Apple Note, sono supportate app per la produttività come Notion e Quip, app per terminali come Prompt e Warp, e IDE come VSCode, MatLab e Xcode.

L'elenco completo delle app compatibili è disponibile sulle pagine di assistenza di OpenAI e include anche BBEdit, Nova, Script Editor e TextMate, oltre a diversi IDE di Jetbrains come Android Studio, AppCode, CLion e molti altri.

Con "Work with Apps", ChatGPT utilizza il contenuto dell'applicazione selezionata per fornire risposte più pertinenti e contestualizzate. Ad esempio, se si sta lavorando in un editor di codice, ChatGPT può analizzare il codice presente nella finestra attiva per aiutare a debuggarlo o migliorarlo. È anche possibile selezionare una parte specifica del codice per un intervento più mirato e si può usare la modalità Vocale avanzata mentre si lavora con le app.

Durante la presentazione dell'aggiornamento, ChatGPT ha dimostrato la sua capacità di arricchire un elenco di punti di interesse su Notion riguardanti un viaggio a San Francisco, integrando informazioni provenienti dal web. Purtroppo, l'integrazione con app di terze parti è al momento un'esclusiva degli abbonati a ChatGPT Plus, Pro, Team, Enterprise ed Edu. Non è chiaro se OpenAI intenda estendere questa funzionalità anche agli utenti gratuiti.

Voi che cosa ne pensate? Potrebbe tornarvi utile una funzione del genere? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.