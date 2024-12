ChatGPT si organizza con "Progetti", la nuova funzione per gestire le conversazioni

Come mostrato in un video dimostrativo, "Progetti" offre diverse opzioni di personalizzazione: andiamo a vedere insieme quali sono.

OpenAI continua il suo cammino verso il Natale a suon di annunci: venerdì, 13 dicembre 2024, la compagnia ha presentato Progetti per ChatGPT , una nuova funzionalità che permette di organizzare le conversazioni e le attività in modo più efficiente. Si tratta essenzialmente di un sistema di cartelle, visualizzato nella barra laterale, che consente di raggruppare le chat e i file relativi a specifici progetti.

Un nuovo modo di gestire le conversazioni

Con Progetti è possibile modificare il titolo del progetto, assegnare un colore all'icona e aggiungere file e istruzioni per adattare il comportamento di ChatGPT alle esigenze del progetto. Inoltre, è possibile includere chat precedenti per mantenere una traccia cronologica del lavoro svolto.

Questa nuova funzionalità si presenta come un valido strumento per gestire progetti di diversa natura, superando i limiti di soluzioni alternative come le note. Nel video dimostrativo, un dipendente OpenAI ha illustrato l'utilizzo di "Progetti" per pianificare uno scambio di regali e per organizzare la manutenzione della casa.

"Progetti" è attualmente disponibile per gli utenti ChatGPT Plus, Pro e Teams. OpenAI ha assicurato che la funzionalità sarà estesa agli utenti gratuiti "il prima possibile" e agli utenti Enterprise ed Edu "all'inizio del nuovo anno", come dichiarato dal CPO Kevin Weil.

L'introduzione di "Progetti" rientra nell'iniziativa "12 giorni di ship-mas", il calendario dell'avvento di OpenAI che ha visto l'annuncio di diverse novità, tra cui il generatore di video Sora, la visualizzazione Canvas gratis per tutti, ChatGPT che diventa Babbo Natale e impara a rispondere ai vostri video, anche in videochiamata, e l'abbonamento ChatGPT Pro da 200 dollari al mese.

Gli annunci riprenderanno oggi, ma intanto fateci sapere nei commenti quale novità avete apprezzato di più finora.