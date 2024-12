ChatGPT arriva su WhatsApp: ora potete messaggiare con l'IA, oppure andare negli USA e chiamarla

In questo modo OpenAI punta a offrire nuovi modi di interagire con il chatbot, facilitando l'accesso quando non si ha internet e, immaginiamo, strizzando l'occhio anche a chi ha una certa età.

Come chiamare ChatGPT

Come dicevamo, chi vive negli Stati Uniti può parlare con ChatGPT al telefono: basta aggiungere il numero +1 (800) 242-8478 alla rubrica del proprio smartphone. Una volta salvato il contatto, è possibile chiamare ChatGPT e avviare una conversazione, proprio come se si stesse parlando con un'altra persona.

L'interazione telefonica con ChatGPT offre diversi vantaggi. Innanzitutto, rende l'intelligenza artificiale accessibile anche a chi non ha familiarità con le app o i computer. Basta una semplice telefonata per ottenere informazioni, assistenza o semplicemente fare due chiacchiere. Inoltre, la possibilità di chiamare ChatGPT risulta particolarmente utile in situazioni in cui non si ha accesso a internet o ai dati mobili.