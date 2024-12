Un uomo gioca alla PlayStation di notte e bestemmia, la vicina 60enne gli accoltella la madre

I videogiochi rendono le persone violente, questo lo sappiamo tutti. No, non intendiamo i ragazzini che giocano a Call of Duty, loro stanno benissimo. I videogiochi rendono violente le signore anziane che non sopportano più sentirvi giocare alla PlayStation.

A Torino, in un palazzo di corso Cincinnato, una donna di circa 60 anni ha deciso che non sopportava più i rumori molesti del vicino trentenne che, mentre giocava alla PlayStation, bestemmiava e ha quindi risolto a modo suo: cercando di accoltellarlo. La madre dell'uomo è intervenuta per difenderlo ed è rimasta così ferita, per fortuna non gravemente.