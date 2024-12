I prezzi dei contenuti di Killzone in Helldivers 2 scatenano le critiche dei giocatori: siete d'accordo?

Come vi abbiamo già segnalato, Arrowhead Games Studios ha svelato e subito reso disponibile nuovi contenuti per Helldivers 2 in collaborazione con Killzone , ovvero un set di armatura, un fucile d'assalto, un mantello, un banner e un titolo per giocatore. Ovviamente questi contenuti hanno un costo e non è affatto basso, rispetto al resto dei contenuti del gioco.

La situazione dei prezzi di Helldivers 2 x Killzone

La nuova armatura costa 500 Supercrediti, il nuovo mantello 310 Supercrediti, il nuovo elmo 310 Supercrediti e, cosa più grave, il nuovo fucile d'assalto costa 615 Supercrediti. Inoltre, tutti questi oggetti sono disponibili solo per cinque giorni prima di essere ritirati dal negozio.

Vale la pena di contestualizzare questi prezzi. 1.000 Supercrediti costano € 9,99 nel negozio di gioco. Uno dei Warbond premium di Helldivers 2 costa 1.000 Supercrediti, il che significa che se volete tutti gli oggetti di Killzone dovete pagare ben di più di un classico Warbond. In soldi reali, parliamo di un po' meno di una ventina di euro.

Ovviamente potete usare anche i Supercrediti ottenuti giocando, non dovete obbligatoriamente pagarli soldi reali, ma visto che gli oggetti rimarranno disponibili per poco, se non avete fatto scorta della valuta potreste dover obbligatoriamente pagare per ottenere tutti prodotti a tema Killzone. Inoltre, come già detto, il problema per molti è che il prezzo è più alto rispetto al resto.

Dal nostro lato, crediamo che molto semplicemente Sony e Arrowhead Game Studios stiano testando le acque, per vedere come reagisce il pubblico, cercando di guadagnare più denaro possibile da un prodotto che chiaramente gioca sulla nostalgia e la passione dei fan di Killzone. I fan si stanno lamentando, quindi vedremo come si evolverà la situazione. Voi come la pensate?

Vi segnaliamo poi che il team di Helldivers 2 sta anche modificando come funziona il negozio interno.