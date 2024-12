Il team di Helldivers 2 risponde alle critiche del prezzo del cross-over con Killzone e dice chi lo ha scelto

Come vi abbiamo segnalato, la collaborazione di Helldivers 2 e Killzone non ha convinto appieno i giocatori, che sono particolarmente infastiditi dal prezzo dei contenuti in vendita dentro il negozio digitale dello sparatutto multigiocatore.

Arrowhead Game Studios ha quindi risposto, spiegando la situazione e anche precisando "di chi è la colpa".