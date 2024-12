Le CPU Intel Core 200H sono ufficiali: Raptor Lake torna alla ribalta con un nuovo nome

Intel Core 200H: specifiche tecniche e modelli

Gli Intel Core 200H sono una famiglia di processori che andrà a posizionarsi come alternativa più economica rispetto ai Core Ultra 200H (Arrow Lake), attesi per il mese prossimo. Come tutti gli ultimi processori Intel senza "Ultra" nel nome, i Core 200H non avranno le architetture più recenti, ma manterranno la struttura con P-core Raptor Cove ed E-core Gracemont, realizzati con il processo produttivo Intel 7.

Nonostante l'architettura rimanga invariata, i Core 200H dovrebbero offrire alcuni miglioramenti rispetto alla precedente generazione. Ad esempio, il supporto per le memorie DDR5 è stato incrementato, passando da DDR5-5200 a DDR5-5600. Il modello di punta, il Core i9-270H, con i suoi 14 core e 20 thread, raggiunge una frequenza di clock massima di 5,8 GHz, un incremento significativo rispetto ai 5,4 GHz del suo predecessore. Anche il Core i7-250H mostra un aumento di quasi il 10% nella velocità di clock sia per i P-core che per gli E-core.

Tuttavia, non mancano alcune incongruenze nelle specifiche. Il Core i5-210H, ad esempio, perde un intero cluster di E-core rispetto al precedente i5-13500H, con una conseguente riduzione del 33% della cache L2 totale.

L'annuncio ufficiale dei Core 200H, insieme ai Core Ultra 200H, 200HX e 200U (destinata ai laptop ad alte prestazioni), è atteso al CES di Las Vegas il prossimo mese. In quella occasione, potremmo vedere i primi laptop equipaggiati con questi nuovi processori. È interessante notare che, secondo le indiscrezioni, nemmeno la serie Core Ultra 200U non sarà basata su Arrow Lake, bensì su una versione modificata di Meteor Lake realizzata con il processo produttivo Intel 3.

Staremo a vedere cosa ne uscirà. E voi, che cosa vi aspettate da Intel al CES 2025? Diteci la vostra nei commenti. Noi vi lasciamo con due buone notizie, perché nel frattempo Arrow Lake-S ha risolto quasi tutti i suoi problemi con il gaming e Intel ha fatto centro con "Battlemage" Arc B580.