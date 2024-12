The King of Fighters 13: Global Match arriva su PC, annunciata la data di uscita con un trailer

SNK e gli sviluppatori di Safari Games hanno annunciato la versione PC di King of Fighters 13: Global Match. Già disponibile dallo scorso anno su PS4 e Nintendo Switch, il picchiaduro sarà disponibile su Steam a partire dal 20 febbraio 2025.

Per chi non lo sapesse, si tratta di una riedizione dell'episodio pubblicato originariamente nel 2010 che include alcune modifiche e aggiornamenti. Tra le più apprezzate troviamo il Rollback Netcode, un sistema che riduce l'input lag nei match online in utilizzo ormai in tutti i picchiaduro maggiori del mercato. Le altre novità includono nuove funzioni per le lobby e la modalità spettatore. Ritroveremo invece il cast di ben 36 personaggi giocabili, la modalità storia e tutti gli altri contenuti del titolo originale.