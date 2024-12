Arrow Lake-S ha risolto quasi tutti i suoi problemi con il gaming: ecco i correttivi per Intel Core Ultra 200S

Intel ha riconosciuto i problemi e ha lavorato per risolverli attraverso una serie di aggiornamenti software. Robert Hallock, vicepresidente e direttore generale di Intel per l'intelligenza artificiale client e il marketing tecnico, ha dichiarato in un'intervista che i problemi principali erano quattro e che le soluzioni sono già state implementate nelle ultime settimane.

I problemi di Intel Core Ultra 200S Arrow Lake-S

Uno dei problemi principali riguardava un aggiornamento del sistema di gestione dell'alimentazione del processore (PPM) di Windows, che avrebbe dovuto ottimizzare le prestazioni dei nuovi chip. L'aggiornamento, però, è arrivato in ritardo, dopo che le recensioni erano già state pubblicate, causando risultati deludenti nei benchmark, incluso quello della nostra recensione della CPU Intel Core Ultra 285K. Inoltre, l'Application Performance Optimizer (APO) di Intel non funzionava correttamente a causa dell'aggiornamento PPM mancante, e alcune impostazioni di prestazioni "configurate in modo errato" hanno ulteriormente influenzato i test.

La tabella che riassume gli aggiornamenti di Intel per le CPU Arrow Lake-S

Per fortuna, questi problemi sono stati risolti con la build 26100.2161 di Windows 11. Intel ha anche collaborato con Epic Games per risolvere un problema di compatibilità dei driver che causava la schermata blu della morte in alcuni giochi con Easy Anti-Cheat, come Star Wars Outlaws.

Nonostante questi interventi, Intel non si ferma qui. L'azienda ha annunciato un ulteriore set di aggiornamenti per gennaio e un "aggiornamento completo delle prestazioni" al CES, la fiera dell'elettronica di consumo che si terrà a Las Vegas a gennaio. Nel frattempo, Intel consiglia agli utenti di aggiornare Windows e il BIOS della scheda madre per ottenere i miglioramenti già disponibili.

E voi, avete già riscontrato miglioramenti alle prestazioni? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.