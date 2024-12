Monster Hunter Wilds: annunciato un Community Update per oggi, si parlerà di migliorie e modifiche dalla beta

Nello specifico, il filmato sarà disponibile per la visione a partire dalle 15:00 italiane di oggi, 19 dicembre , su YouTube a questo indirizzo . In alternativa potrete visionarlo direttamente tramite il player sottostante.

Capcom ha annunciato che trasmetterà oggi il " Pre-Launch Community Update " di Monster Hunter Wilds , ovvero una trasmissione preregistrata in cui il team al lavoro sul nuovo capitolo della serie discuterà di tutte le migliorie e modifiche apportate dagli sviluppatori rispetto alla build della beta di fine ottobre.

Il director Yaya Tokuda aggiorna i fan in vista del lancio a fine febbraio

L'evento sarà condotto dal community team di Monster Hunter Wilds e dal director Yuya Tokuda. Non sono stati aggiunti ulteriori dettagli, ma supponiamo che per l'occasione non verranno annunciati nuovi mostri, aree esplorabili o altri contenuti inediti, con la discussione che si concentrerà esclusivamente sui feedback più importanti, nonché i dubbi e le preoccupazioni sorte con la beta che si è svolta a cavallo tra la fine di ottobre e inizio novembre.

Tra questi ad esempio c'è il tema delle performance, sia su console che su PC, che pare siano già migliorate in maniera sensibile, almeno stando ai giornalisti che hanno avuto modo di provare una build del gioco più aggiornata (ecco le nostre impressioni). O ancora, il bilanciamento delle armi, con il team di sviluppo che recentemente ha svelato che alcune di essere riceveranno dei cambiamenti sostanziosi, tra cui Falcione Insetto e Spadascia.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Monster Hunter Wilds sarà disponibile a partire dal 28 febbraio su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Rimanendo in tema, di recente Capcom ha pubblicato un filmato narrato da Daisy Ridley che introduce i giocatori all'universo della serie.