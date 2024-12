Path of Exile 2 è ora disponibile su Instant Gaming a prezzo scontato

Path of Exile 2 è disponibile su Instant Gaming al prezzo scontato di 16.99€, rispetto al prezzo originale di 28€. Con l'IVA italiana al 22%, il prezzo finale sarà di circa 20.72€ . Scopri di più e acquista il gioco direttamente da questo link oppure tramite il box qui sotto. Preparati a vivere una nuova esperienza Action GDR con Path of Exile 2. Ambientato nel continente oscuro di Wraeclast , il gioco offre una campagna inedita composta da sei atti, 100 ambientazioni uniche, 600 mostri e 100 boss. Combatti una minaccia sinistra che sta riportando corruzione e caos nel mondo, affrontando pericoli sempre più grandi in un sistema di gioco profondamente personalizzabile.

Personalizzazione avanzata e un endgame infinito

Con dodici classi per i personaggi, ognuna con tre specializzazioni Ascendancy, e un sistema di gemme di abilità rinnovato con oltre 240 Skill Gems e 200 Support Gems, Path of Exile 2 offre possibilità infinite per creare il tuo stile di gioco ideale. Il celebre Passive Skill Tree è tornato, ora con la possibilità di specializzazione doppia, permettendoti di combinare abilità per diverse armi o tipi di magia.

Esplora un mondo ricco di sfide con oltre 700 tipi di equipaggiamento base, nuovi boss e un endgame che promette avventure infinite. Potenzia il tuo arsenale con armi inedite come lance, balestre e flails, e affronta mappe sempre più impegnative con passivi speciali che aumentano sia la difficoltà che le ricompense.