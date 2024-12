PS5 Pro, PSSR e la potenza della CPU fra le domande che Digital Foundry ha posto a Mark Cerny

Digital Foundry ha avuto l'occasione di porre a Mark Cerny, system architect di PlayStation 5, e a Mike Fitzgerald, director of core technology di Insomniac Games, alcune domande riguardanti PS5 Pro, la PlayStation Spectral Super Resolution e la potenza della CPU della nuova console.

Ciò che è emerso dalle risposte che Cerny e Fitzgerald hanno fornito è il quadro di una macchina in costante evoluzione, che attraverso le varie iterazioni della PSSR riuscirà a offrire importanti funzionalità aggiuntive, ad esempio una sua versione della frame generation e della ray reconstruction.

"Eventuali soluzioni del genere non risponderebbero al nome di PSSR, che sta per 'PlayStation Spectral Super Resolution': Spectral è il nostro marchio per le librerie di machine learning per la grafica, così come Tempest è il marchio che usiamo per l'audio 3D", ha spiegato Mark Cerny.

"Dunque queste tecnologie si chiamerebbero 'Spectral qualcosa' e sì, stiamo certamente valutando cosa potrebbero essere", ha continuato il system architect di PlayStation 5. "Tuttavia la Super Resolution si pone senz'altro come un ottimo punto di partenza."