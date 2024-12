CD Projekt spiega come combatterà la Ciri di The Witcher 4 e commenta i suoi poteri alla fine di Wild Hunt

CD Projekt Red si affretta a rassicurarci che in The Witcher 4 Ciri non sarà esageratamente potente .

The Witcher 4 ci metterà nei panni di Ciri, figlioccia di Geralt e personaggio già controllato dai giocatori all'interno del terzo capitolo della serie. Visto però che in quel caso non era il personaggio principale, Ciri risultava essere un po' (troppo) potente. Cosa possiamo aspettarci da questa nuova versione dell'eroina dei Regni del Nord?

Le parole di CD Projekt RED su The Witcher 4

"Si nota che c'è una differenza in termini di potenza tra ora e la fine del precedente gioco", rivela il produttore esecutivo Małgorzata Mitręga, "avete visto il set di abilità che abbiamo mostrato nel trailer... è successo qualcosa di completamente diverso nel mezzo". Qualsiasi cosa sia successa, il team si è impegnato per giustificare il tutto. "Abbiamo dovuto scavare a fondo per valutare come affrontare la questione - abbiamo un enorme rispetto per la storia, sia per i libri che per ciò che è stato inserito nei nostri giochi precedenti".

Ciri, in The Witcher 4

Mitręga prosegue: "Ma questa è stata una delle prime domande a cui abbiamo trovato risposta, ed è così che abbiamo potuto creare questa storia originale che inizia con The Witcher 4".

Restano in ogni caso tante domande senza risposta. CD Projekt Red ad esempio non vuole decidere in modo chiaro quale sia il finale canonico di Wild Hunt, preferendo invece insistere sul fatto che tutte le 36 varianti dei finali di The Witcher 3 "sono importanti".

Viene inoltre precisato che non dobbiamo aspettarci che Ciri sia identica a Geralt in combattimento: "È più veloce, più agile", ammette Mitręga, "ma si può ancora dire che è stata cresciuta da Geralt, giusto?".

Vi lasciamo infine all'analisi del trailer e tutto quello che sappiamo sul nuovo GDR di CD Projekt RED.