Nonostante i saldi invernali, i live service continuano a dominare la classifica dei più venduti su Steam

I live service sono in crisi? Così non parrebbe dalla classifica globale di Steam , dove continuano a dominare nonostante il lancio dei saldi invernali della piattaforma. Osservando la top 10, scopriamo infatti che ben sei giochi sono dei live service, segno della forza di questo modello quando riesce ad attecchire ed è ben gestito. A contrastarli ci sono i soliti noti, le cui vendite vengono spinte dalle offerte.

La classifica

Quindi troviamo Elden Ring in terza posizione, Baldur's Gate 3 in settima e Cyberpunk 2077 in nona. Per il resto ci sono praticamente solo live service. Nelle prime due posizioni troviamo due giochi di Valve, Dota 2 e Counter-Strike 2, entrambi free-to-play. La quarta posizione non la contiamo perchè c'è dell'hardware (per la cronaca è occupata da Steam Deck), mentre la quinta e la sesta sono prese da Path of Exile 2 ed Helldivers 2, rispettivamente. In ottava troviamo Marvel Rivals, mentre in decima e undicesima Naraka: Bladepoint e War Thunder.

La classifica globale attuale di Steam

Insomma, la tendenza è abbastanza chiara e fa capire bene come mai certi editori seguano la strada dei live service nonostante si sia rivelata spesso impervia, come nei casi clamorosi di Concord, chiuso dopo due settimane, e Suicide Squad: Kill the Justice League, in via di fallimento anch'esso.

Per il resto vi ricordiamo che le classifiche di Steam si basano sui ricavi, non sul numero di copie vendute, una differenza che va considerata quando se ne parla, perché consente di capire come mai ci siano anche dei free-to-play elencati, dato che garantiscono l'accesso gratuito.