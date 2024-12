WhatsApp permetterà presto di aumentare la velocità dei video anche su Android

L'ultima versione beta di WhatsApp per Android (2.24.26.20) , disponibile sul Google Play Store, ha rivelato una novità interessante in fase di sviluppo: la possibilità di gestire la velocità di riproduzione dei video . Alcuni beta tester hanno già accesso a questa funzione, che si presenta come un pratico pulsante adiacente alla barra di avanzamento del video.

Come funzionerà il nuovo tasto di WhatsApp

Con tre opzioni di velocità disponibili (normale, 1,5x e 2x), il player di WhatsApp permetterà di personalizzare la visione dei video in base alle proprie esigenze. Ad esempio, sarà possibile accelerare la riproduzione di tutorial o presentazioni per risparmiare tempo, oppure mantenere la velocità normale per video che richiedono maggiore attenzione.

La nuova schermata di riproduzione dei video su WhatsApp (fonte: wabetainfo)

La gestione della velocità di riproduzione dei video è una funzionalità già presente in altre piattaforme di condivisione video, come YouTube, e la sua introduzione in WhatsApp rappresenta un passo avanti verso una maggiore flessibilità e personalizzazione dell'app.

Al momento, la funzione è in fase di test per un numero limitato di utenti beta, ma è previsto un rilascio graduale per un pubblico più ampio nelle prossime settimane. Non resta che attendere l'aggiornamento ufficiale per poter sperimentare questa nuova opzione e godere la stessa esperienza di visione personalizzata già presente su iOS.

Voi che ne pensate? Vi sarà utile la nuova funzione? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.