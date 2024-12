Rayman ritorna, ma in un videogioco web3 con NFT

Nel più totale silenzio, Ubisoft ha lanciato un videogioco in cui fa il suo ritorno Rayman , l'amatissimo uomo melanzana creato da Michelle Ancelle. Non gioite troppo, comunque, perché stiamo parlando di un titolo basato sulla sua serie animata Captain Laserhawk, che comprende anche Rayman. Fossimo in voi non gioiremmo troppo, perché si tratta di un titolo web3, con NFT. Si chiama Captain Laserhawk: The G.A.M.E. ed è uno sparatutto multiplayer con visuale dall'alto per PC che sfrutta la tecnologia delle criptovalute e delle blockchain. Anche se tecnicamente è ancora in accesso anticipato, il giornalista Stephen Totilo, che è riuscito a scoprirlo e a giocarci, lo ha descritto come "lo sparatutto con visuale dall'alto più basilare immaginabile".

Non fatelo sapere a nessuno

In effetti la parte più complessa sembra essere l'ingresso in gioco, visto che richiede una carta d'identità NFT Niji Warrior da più di 25 dollari, che a sua volta richiede un portafoglio di criptovalute per l'acquisto.

Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix è una serie animata realizzata per Netflix, basata sullo spin-off di Far Cry 3, Blood Dragon, che include diversi personaggi tratti dai giochi di Ubisoft, incluso Rayman. Secondo le FAQ ufficiali, dovrebbe essere "un'avventura transmediale in cui la comunità controlla la narrativa attraverso una governance innovativa. Eden Online è lo strato che conferisce potere alla comunità per quanto riguarda le decisioni sugli aggiornamenti del gioco per ogni stagione. L'idoneità a giocare al titolo in accesso anticipato sarà determinata dal possesso di una Citizen ID Card. Eden Online ha una capacità limitata di 10.000 posti per la cittadinanza."

Come spesso capita per i giochi web3, è difficile trovare una chiara descrizione del gameplay. Comunque sia, Totilo ha riportato che dopo l'acquisto della carta d'identità, questa viene personalizzata con un ritratto in stile cartone animato e altri dettagli unici. Come spiegato in un post su Medium dedicato a Captain Laserhawk: The G.A.M.E., il tuo Niji Warrior NFT è "dinamico", il che significa che "evolve in base ai tuoi risultati nel gioco, aumentando in unicità e valore, e mettendo in mostra la tua dedizione e abilità".

Naturalmente è possibile vendere la carta d'identità come NFT, anche se non è chiaro perché qualcuno dovrebbe volerla acquistare (per prestigio? Per averne già una avanzata?). Rayman di suo appare come l'annunciatore delle partite in deathmatch. Insomma, nonostante le critiche, Ubisoft ha continuato per la sua strada, sviluppando e lanciando giochi web3 di cui nessuno sa nulla, come Champions Tactics: Grimoria Chronicles, in cui l'acquisto di NFT è necessario per combattere.