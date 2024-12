Genshin Impact regala 300 Primogemme con i nuovi codici promozionali di dicembre

Durante la presentazione della versione 5.3 di Genshin Impact, Hoyoverse ha reso disponibili tre nuovi codici promozionali a tempo limitato, che offrono Primogemme gratuite e altre ricompense utili a tutti i giocatori.

In vista del prossimo aggiornamento, che include nuovi banner di personaggi giocabili, missioni ed eventi a tempo limitato, sono stati rivelati codici promozionali che permettono di ottenere 300 Primogemme, 50.000 Mora, 5 unità di Ingegno dell'Eroe e 10 unità di Minerale di Potenziamento Mistico. Li abbiamo elencati di seguito. Tenete presente che i codici saranno validi solo per poche ore, dunque approfittatene finché siete in tempo.