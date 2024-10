WhatsApp per iOS si aggiorna: arrivano nuovi controlli per la riproduzione video

WhatsApp sta introducendo nuove funzionalità per migliorare l'esperienza utente durante la riproduzione dei video. L'aggiornamento in questione riguarda Apple, e più precisamente gli smartphone iPhone con iOS.

Video più veloci e picture-in-picture

La prima funzionalità permette di accelerare la riproduzione dei video a 1,5x o 2x. Una modifica che ricalca quanto già avviene per i messaggi vocali e che aggiunge un'opzione particolarmente utile per chi desidera ottimizzare i tempi e visualizzare rapidamente i contenuti video, specie quando si tratta di contenuti che non richiedono particolare attenzione o che risultano particolarmente lenti.

Il changelog della nuova versione 24.20.78 di WhatsApp per iOS

La modalità picture-in-picture, invece, consente di ridurre a icona la finestra del video durante la riproduzione, permettendo di continuare a utilizzare l'app e a navigare tra le chat senza interruzioni.

Un pulsante per attivare questa modalità si trova accanto alla barra di riproduzione, e semplifica l'attivazione della modalità senza interrompere l'esperienza di visualizzazione. Dopo aver attivato la modalità picture-in-picture, si può continuare a chattare, inviare messaggi o sfogliare altre chat e app mentre il video viene riprodotto nell'angolo dello schermo.

La finestra picture-in-picture offre anche controlli di riproduzione essenziali, inclusa la possibilità di avanzare, tornare indietro e mettere in pausa il video. È anche importante ricordare che questa funzione dovrebbe supportare iOS 14 e versioni successive, poiché l'API richiesta per questa funzionalità è disponibile per gli sviluppatori da iOS 14.

Tutte le nuove funzionalità, attualmente in fase di pubblicazione graduale, saranno disponibili per tutti gli utenti iOS nel giro di qualche settimana. Voi che ne pensate? E avete già ricevuto l'aggiornamento? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.