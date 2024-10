Svelate le dimensioni di Call of Duty: Black Ops 6 su PS4 e PS5 e la data del preload

Mancano ormai pochi giorni al lancio di Call of Duty: Black Ops 6 e come da tradizione l'account X di PlayStation Game Size non si è fatto attendere a lungo con informazioni circa le dimensioni del download del gioco su PS4 e PS5.

Stando ai dettagli condivisi (e corroborati anche dal portale Charlie Intel), i file di gioco saranno suddivisi in tre pacchetti, due per la campagna e uno per il multiplayer, supponiamo per dare modo ai giocatori di poter scegliere quale componente del gioco scaricare e installare prima. I due "Campaign Pack" per PS5 pesano rispettivamente 16,44 GB e poco meno di 21 GB, per un totale di 37,4 GB. Su PS4 invece pesano 11,5 GB e 15,9 GB, per un totale di 27,4 GB.

Per quanto riguarda il "Multiplayer pack" le dimensioni su PS4 dovrebbero essere di 12,1 GB (portando il totale dei tre pacchetti a 39,5 GB), mentre non ci sono informazioni su quello per PS5, che presumibilmente dovrebbe pesare qualche GB in più.