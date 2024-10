Throne and Liberty parla in italiano grazie al lavoro di un gruppo di appassionati

Come non segnalare il progetto di traduzione in italiano dell'MMO free-to-play Throne and Liberty, curato da FreeMont, che è arrivato alla versione beta1 (valida per la versione 1.1.0 di Throne and Liberty), già scaricabile e utilizzabile? Come saprete, il gioco di NCSOFT, pubblicato in occidente da Amazon, non è stato tradotto nella nostra lingua.

A rimediare in tempi brevissimi ci ha pensato un gruppo di appassionati, che ha reso disponibile la traduzione su Language Pack Italia. Da notare che la stessa non sarà scaricabile dal Workshop di Steam.