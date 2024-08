Once Human ha superato i 10 milioni di giocatori su Steam nel primo mese

Lo sparatutto survival free-to-play Once Human ha raggiunto un altro importante traguardo : dopo un mese dal lancio globale ha superato i 10 milioni di giocatori unici . A riportare il dato è stato l'editore NetEase, che non ha fornito dettagli in merito. Comunque sia ha garantito che manterrà il suo approccio 'no pay-to-win' , offrendo a tutti i giocatori un'esperienza equa e piacevole.

Un anno di successi

Lanciato il 9 luglio, Once Human ha debuttato all'ottavo posto nella classifica globale settimanale di Steam. NetEase ha anche vantato il fatto che ha raggiunto la prima posizione nelle classifiche degli Stati Uniti, della Germania, della Francia, dei Paesi Bassi, del Giappone, della Corea del Sud e di molti altri paesi. Inoltre, ha raggiunto un picco di oltre 231.000 giocatori contemporanei, rimanendo in pianta stabile nei piani alti della classifica dei più giocati della piattaforma.

Si tratta inoltre del quinto più grande lancio del 2024 in termini di picco di CCU (Concurrent Concurrent Users), posizionandosi tra Last Epoch (264.800 CCU) e Dragon's Dogma 2 (228.500 CCU). La classifica di Steam per numero di giocatori del 2024 attualmente è la seguente:

Palworld - 2,1 milioni CCU

Helldivers 2 - 458.700 CCU

The First Descendant (free-to-play) - 264.800 CCU

Last Epoch - 264.700 CCU

Once Human (free-to-play) - 231.600 CCU

Dragon's Dogma 2 - 228.500 CCU

Content Warning - 204.400 CCU (ha raggiunto il suo picco mentre era free-to-keep nelle prime 24 ore dopo il lancio)

Manor Lords - 173.100 CCU

Enshrouded - 160.400 CCU

7 Days to Die - 125.400 CCU

Once Humano, una filiale di NetEase, da un team di oltre 300 persone. Attualmente lo studio sta preparando le conversioni per sistemi iOS e Android, che funzioneranno in crossplay. Entrambe dovrebbero uscire questo settembre.