Senua's Saga: Hellblade II ha soddisfatto Ninja Theory, stando all'ultimo resoconto finanziario

Ninja Theory ha pubblicato il suo resoconto finanziario relativo all'anno conclusosi il 12 giugno 2023, ossia lo scorso. Nonostante il periodo compreso nel rapporto non copra quello del lancio di Senua's Saga: Hellblade 2 , lo studio di sviluppo, attualmente di proprietà di Microsoft, ha voluto esprimere la sua soddisfazione per i risultati fatti , affermando: "Dopo il successo del lancio di Hellblade 2, Ninja Theory concentrerà i suoi sforzi su diversi progetti futuri."

Un successo

Tra questi ultimi viene citato Project Mara, titolo annunciato anni fa e sparito dai radar, probabilmente per concentrare la comunicazione su Hellblade 2. Dell'ultima avventura di Senua non viene detto altro, quindi non vengono forniti numeri. L'andamento del gioco si rifletterà nel resoconto del prossimo anno.

Nel periodo indicato, Ninja Theory ha prodotto profitti per 2.971.302 sterline, che rappresentano un netto miglioramento rispetto alle 401.535 sterline di perdite del 2022. Insomma, parliamo di una software house che, almeno fino a fine giugno 2023, appare decisamente solida.

Disponibile per Xbox Series X e S e per PC, Senua's Saga: Hellblade II è un action narrativo dalle qualità tecniche e artistiche elevatissime. Si tratta di un'esperienza completamente costruita intorno alla patologia psichica della protragonista, con tutti i sistemi che provano in qualche modo a raccontarla. Insomma, parliamo di un titolo unico che merita sicuramente di essere giocato.