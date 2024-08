Assassin's Creed Shadows si mostra in un nuovo video sui due stili di gioco tra shinobi e samurai

Ubisoft ha pubblicato un nuovo trailer per Assassin's Creed Shadows che si concentra, in particolare, sui due stili di gioco garantiti dalla presenza di due diversi protagonisti, ognuno caratterizzato da un particolare approccio alle missioni: la shinobi e il samurai.

Il video mostra varie scene di gameplay e d'intermezzo per Assassin's Creed Shadows, commentate dagli sviluppatori di Ubisoft. Da questi veniamo a sapere che l'idea dei due protagonisti è stata fondamentale nella costruzione del nuovo capitolo della serie, non solo per poter raccontare la storia in maniera più dinamica e ritmata.

Per la prima volta, Assassin's Creed Shadows mette in scena due punti di vista decisamente diversi anche in termini di approccio alle missioni e caratteristiche del gameplay, riunendo in un certo senso le diverse anime della serie.