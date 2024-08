Il parkour di Assassin's Creed Shadows sembra davvero ben fatto, ecco un video

Stando al breve video pubblicato da Ubisoft, il parkour di Assassin's Creed Shadows sembra davvero ben fatto: la protagonista femminile del gioco, Naoe, si muove sui tetti eseguendo spettacolari capriole.

Le animazioni del personaggio sembrano aver ricevuto un sostanziale boost rispetto agli ultimi episodi della serie e ricordano un po' il lavoro svolto ai tempi di Assassin's Creed Unity, tornato recentemente di moda grazie alle Olimpiadi di Parigi.

In particolare si nota una certa attenzione al modo in cui l'Assassina atterra dopo ogni balzo, nonché all'impiego del rampino, grazie a cui può dondolarsi da un appiglio all'altro ed eventualmente raggiungere zone altrimenti inaccessibili.

Come sappiamo, durante la campagna avremo modo di effettuare evoluzioni acrobatiche simili solo quando sceglieremo di controllare Naoe, mentre Yasuke vanterà uno stile di movimento e di combattimento diamestralmente opposto.