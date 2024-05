Chi è Yasuke, il samurai nero di Assassin’s Creed Shadows

Se tutte le testimonianze concordano sulle origini africane di Yasuke, solo Fróis ipotizza una localizzazione più precisa della sua area di provenienza: l'attuale Mozambico , all'epoca la colonia portoghese dell'Africa dell'Est. Jean Crasset, nella sua Histoire de l'eglise du Japon afferma che Yasuke e Valignano si siano incontrati in India (probabilmente in uno dei porti portoghesi del sub continente) per poi approdare in Giappone nel 1579.

Prima di procedere con l'analisi della sua figura storica, ecco le fonti che abbiamo usato per questo approfondimento su Yasuke , il samurai protagonista di Assassin's Creed Shadows: il Shinchō Kōki di Ōta Gyūichi (le cronache della vita di Oda Nobunaga redatte dopo la sua morte), il Matsudaira Ietada Nikki (il diario del samurai Matsudaira Letada), l'Histoire Ecclesiastique Des Isles Et Royaumes Du Japon del gesuita François Solier e le lettere del missionario gesuita Luís Fróis .

La serie di Assassin's Creed è famosa per intrecciare nelle sue narrative (con considerevoli licenze poetiche) figure storiche realmente esistite. Il nuovo Assassin's Creed Shadows, ambientato in Giappone alla fine del sedicesimo secolo, non fa eccezione perché ha come protagonista Yasuke , un samurai nero realmente esistito e storicamente documentato. La sua figura è citata sia da fonti giapponesi, sia da quelle portoghesi, visto che è arrivato nell'arcipelago nipponico come scorta di un missionario gesuita italiano di nome Alessandro Valignano.

L’arrivo in Giappone

Alcuni studiosi credono che l'uomo dalla pelle scura che lotta al centro del Sumō Yūrakuzu Byōbu, un disegno del 1605 custodito al Sakai City Museum, sia Yasuke e che il personaggio alla sua destra, che interpreta il ruolo di un gyōji, sia Oda Nobunaga

Valignano è approdato in Giappone nel 1579 ed è rimasto per due anni nel Kyushu dove, probabilmente, ha incaricato Yasuke di studiare il giapponese. Il suo protettore, infatti, sapeva già almeno tre lingue: la sua lingua natia del Mozambico, il portoghese e l'arabo vista la sua (probabile) fede musulmana. Non abbiamo notizie sui primi due anni di permanenza di Yasuke in Giappone ma sappiamo con esattezza quando ha iniziato a farsi notare. Il 27 marzo 1581, come testimoniato dalle lettere di Fróis, Valignano, Yasuke e lo stesso Fróis hanno avuto in incontro con l'uomo più potente del Giappone di allora, Oda Nobunaga, nella capitale Kyoto.

Vale la pena soffermarsi un istante sulla figura di questo potentissimo daimyō, considerato dalla storiografia giapponese come il primo grande unificatore del Giappone. La sua guerra di unificazione, infatti, è durata più di 20 anni, dal 1560 al 1582, ha rivoluzionato le tattiche di guerra giapponese e ha messo in moto gli eventi che avrebbero fatto nascere lo shogunato Tokugawa (a cui la serie TV Shogunla serie TV Shogun è ispirata) e dato inizio al periodo Edo. Questo per dire che, nel 1581, Oda Nobunaga era all'apice del suo potere.

Oda Nobunaga è una figura storica fondamentale per il Giappone perché è stato lui ad aver dato inizio al processo di unificazione concluso con l'inizio del periodo Edo

Tornando all'arrivo di Yasuke nella capitale, Fróis racconta che il suo aspetto (che Ōta Gyūichi descrive nel suo Shinchō Kōki come un uomo di 26 o 27 anni alto un metro e 80 e dal fisico possente) ha causato una calca tale di curiosi che numerose porte sono state sfondate e diverse persone sono morte schiacciate. A questo punto le fonti discordano su un particolare: i resoconti portoghesi affermano che Yasuke fosse presente all'incontro tra Oda Nobunaga e i gesuiti, e che il daimyō sia rimasto incredibilmente colpito dalla sua possanza fisica e dal colore della sua pelle. I resoconti giapponesi, invece, parlano del desiderio di Oda Nobunanaga di incontrare un uomo nero, e che quindi, dopo le ambascerie legate alla missione della chiesa portoghese, Yasuke sia stato condotto al suo cospetto.

Dopo una sorta di siparietto in cui Nobunaga non credeva che la pelle di Yasuke fosse veramente nera, il daimyō ha deciso di assoldare il guerriero per farlo diventare un samurai nel suo esercito. Si legge nello Shinchō Kōki : "Un uomo nero fu assunto come vassallo da Nobunaga-sama e ricevette uno stipendio. Si decise che il suo nome fosse Yasuke. Gli fu data anche una spada corta e una casa. A volte veniva costretto a trasportare gli strumenti di Nobunaga-sama". Non sappiamo a che strumenti si riferisca la fonte ma, visto che Yasuke conosceva il Giapponese, le lettere di Fróis raccontano che il lord non si stancava mai di parlare con il suo nuovo vassallo e che lo mandava in giro per la città con un attendente per sbrigare le sue faccende.