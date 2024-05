La nuova serie POCO F6 è ufficiale: caratteristiche e prezzi, in attesa della recensione

Prezzi e disponibilità

La serie POCO F6 è pensata per i gamer più esigenti

POCO F6 PRO e POCO F6 sono disponibili a partire da oggi sul sito ufficiale dell'azienda, su mi.com e su Amazon.

Come abbiamo accennato, POCO F6 PRO offre tre tagli di memoria: 12GB+256GB, a partire da 579,90 Euro, 12GB+512GB a partire da 629,90 Euro e 16GB +1TB a partire da 699,90 Euro, tutti nelle colorazioni Black e White.

POCO F6 è invece disponibile nei tagli da 8GB+256GB a partire da 449,90 Euro e 12GB+512GB a partire da 499,90 Euro.

Da oggi, 23 maggio ore 13.00 fino al 30 maggio ore 23.59, entrambi gli smartphone saranno disponibili su mi.com in offerta early bird. POCO F6 PRO a 499,90 Euro per la variante da 12GB+256GB, a 549,90 Euro per la configurazione da 12GB+512GB e 599,90 Euro per la variante da 16GB +1TB.

POCO F6 è disponibile a 389,90€ per la variante da 8GB+256GB e a 419,90€ per la configurazione da 12GB+512GB.

Se volete saperne di più rimanete sintonizzati, la recensione di POCO F6 PRO è in arrivo sulle pagine di Multiplayer.it.