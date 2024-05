AMD Radeon Anti-Lag 2 arriva in anteprima su Counter-Strike 2 come tecnologia integrata nel gioco

Un anno fa AMD introduceva una tecnologia di riduzione della latenza in diretta concorrenza con Reflex di NVIDIA. AntiLag+, questo il nome della tecnologia, aveva però evidenziato da subito problemi con i sistemi anti-cheat dei giochi, perché era implementata a livello di driver e quindi modificava i file dei giochi stessi. Questo ha portato a numerosi ban, mentre Reflex, integrato all'interno dei giochi in collaborazione con gli sviluppatori, non ha mai avuto questi problemi.

Da allora AMD ha dovuto ritirare il supporto per Anti-Lag+ dai suoi driver, almeno fino ad oggi. La compagnia ha infatti annunciato Radeon Anti-Lag 2, una nuova versione che invece di seguire la vecchia tecnica di integrazione a livello di driver, è integrata all'interno dei file del gioco. Questo significa che il supporto sarà specifico per ogni titolo e la funzionalità non sarà supportata da tutti i giochi. Sebbene questo possa sembrare uno svantaggio, il lato positivo sarà che adesso usare Radeon Anti-Lag 2 non porterà a ban nei giochi online.

Anti-Lag 2 andrà abilitato all'interno dei singoli giochi

Il nuovo corso della tecnologia AMD come anteprima tecnica riparte da Counter-Strike 2, ovvero dal primo gioco in cui sono stati segnalati i problemi con la precedente tecnologia Anti-Lag+.

"Con la tecnologia Radeon Anti-Lag 2 integrata nel gioco, l'allineamento dei frame è applicato anche nel codice del gioco stesso e funziona in congiunzione con il pacing della CPU controllato dal driver per permettere una migliore sincronizzazione dei frame", ha scritto AMD. "Questo porta a una latenza click-to-response ancora inferiore rispetto a una soluzione solo a livello di driver come Radeon Anti-Lag. Dato che Radeon Anti-Lag 2 è una tecnologia in-game, richiede che gli sviluppatori di giochi la aggiungano ai loro giochi, con Counter-Strike 2 che sarà il primo."