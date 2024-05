Enotria: The Last Song, un video dietro le quinte con sequenze di gameplay del souls-like italiano

Nel filmato possiamo ascoltare gli interventi del game director Stoyan Stoyanov, il lead game designer Erik Nascimben, l'art director Federico Ferrarese e l'executive producer Andrea Beneduci, sulle ispirazioni e gli obiettivi dietro questa produzione e le peculiarità che rendono unico Enotria: The Last Song rispetto a giochi appartenente al genere souls-like, nel mentre sullo sfondo possiamo vedere alcune sequenze di gioco.

Jyamma Games ha pubblicato il primo di una serie di video dietro le quinte dedicate allo sviluppo di Enotria: The Last Song , il souls-like, pardon il "summer souls", ispirato ai paesaggi e il folclore dell'Italia. Trovate il filmato nel player sottostante.

Avete già provato la demo?

Per chi non lo conoscesse, Enotria: The Last Song è un souls-like con ambientazioni, atmosfere e musiche che ricordano molto il folklore e la cultura italiana. In tal senso gli sviluppatori preferiscono definirlo un "Summer-Soul", ossia un gioco che combina la bellezza di un'estate italiana con l'oscurità insita nel sotto genere nato grazie ai giochi di FromSoftware. Sarà disponibile dal 19 settembre 2024 su PC, PS5 e Xbox Series X|S al prezzo di 49,99 euro, ma è possibile iniziare a giocare con tre giorni di anticipo acquistando la Deluxe Edition, in vendita a 54,99 euro.

Da ieri è disponibile una demo gratuita per PS5 e PC, che permette di provare una porzione del gioco e che offre circa 8 ore di gameplay, stando alle stime di Jyamma Games. Al suo interno sarà possibile affrontare circa 30 nemici, provare oltre 20 armi, 30 perk e 6 maschere (che cambiano l'aspetto e le abilità passive del giocatore) e testare quindi con mano le dinamiche di gameplay di questo action GDR. A tal proposito, ecco le nostre impressioni dopo aver provato Enotria: The Last Song.