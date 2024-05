Enotria: The Last Song, la demo ora è disponibile su PS5 e PC, ecco come scaricarla

Se siete interessati, potrete scaricare la versione di prova per PS5 dal PlayStation Store a questo indirizzo e per PC da Steam, a questo link . Al momento non è in programma una demo per la versione Xbox Series X|S.

Come promesso, oggi Jyamma Games ha pubblicato la demo gratuita di Enotria: The Last Song per PS5 e PC e quindi ora i giocatori possono finalmente provare con mano questo souls-like ispirato al folclore italiano.

Che cosa include la demo di Enotria: The Last Song

La città di Quinta, una delle ambientazioni di Enotria: The Last Song

Stando alle informazioni condivise in precedenza dal team di Jyamma Games, la demo di Enotria: The Last Song permetterà di provare una fetta corposa del gioco, tanto che si parla di 8 ore di gameplay complessive, che chiaramente possono aumentare o diminuire in base ai vostri ritmi di gioco. Per la precisione, questi sono i contenuti inclusi:

27 nemici, varianti incluse

2 mini boss

1 boss

22 armi

3 Gemme

6 Maschere

32 Perk

7 Aspetti

28 oggetti consumabili

18 Lines (attacchi magici)

Possibilità di potenziare l'equipaggiamento (fino a +6 per le armi, +3 per le armi speciali, +1 per maschere e Lines)

Vi ricordiamo che Enotria: The Last Song sarà disponibile nei negozi a partire dal 19 settembre per PC, PS5 e Xbox Series X|S al prezzo di 49,99 euro per la Standard Edition, con la possibilità di giocare con tre gioni di anticipo acquistando la Deluxe Edition, in vendita a 54,99 euro. Prima di gettarvi a capofitto nella demo, potete leggere il nostro speciale su tutte le informazioni arrivate dall'ultimo gameplay trailer di Enotria: The Last Song.