Enotria: The Last Song, le novità del gameplay dall'ultimo trailer ufficiale

Stavolta, oltre a una data di lancio (si spera) definitiva, è arrivata anche una presentazione estesa che ha messo molta carne al fuoco, tra dettagli già noti e altri inediti e interessanti, a cui seguirà una corposa demo la prossima settimana che permetterà al pubblico di provare in prima persona il titolo. Nel frattempo, abbiamo analizzato il lungo filmato di Enotria: The Last Song pubblicato qualche giorno fa: ecco cosa abbiamo scoperto e quello che serve sapere su questo interessante souls-like all'italiana.

Quando Jyamma Games si affaccia sui social, i giocatori che stanno aspettando Enotria: The Last Song un po' tremano. È comprensibile, del resto gli ultimi tre annunci di spessore da parte del team italiano sono stati per altrettante date di uscita, ognuna sempre un po' più lontana da quella precedentemente marchiata sul calendario. L'ultima, fissata al 19 settembre , sembra quella perfetta: nessun ingombrante DLC made in FromSoftware o grossa produzione all'orizzonte con cui condividere il palco (salvo sorprese dal Summer Game Fest), con il tempo extra concesso agli sviluppatori che ha permesso di riprendere i lavori sulle versioni Xbox Series X e S precedentemente accantonate, che saranno disponibili al lancio assieme a quelle PS5 e PC.

Setting, ispirazioni e trama

La città di Quinta sembra uscita dal sud Italia

Enotria: The Last Song viene definito un "Summer Souls", fantasioso termine scelto dagli autori per differenziare il titolo dai soulslike che affollano il mercato e al tempo stesso una dichiarazione d'intenti: Jyamma Games non vuole creare solo un action GDR, ma rappresentare anche il nostro ricco e vasto folclore, indubbiamente sottorappresentati nel mondo dei videogiochi, con una direzione artistica che tenta di combinare la bellezza e l'esperienza di un'estate italiana, con l'oscurità e i pericoli di un soulslike. Il nome del gioco stesso si rifà all'Enotria, un'antica regione meridionale italiana, mentre basta un attimo per notare la cura messa per realizzare paesaggi, edifici, armi, armature e vari elementi che rappresentino il Bel Paese.

Il mondo di Enotria: The Last Song è un involucro sospeso nel tempo dove le persone sono costrette a interpretare lo stesso copione all'infinito a causa dei poteri Canovaccio, un artefatto magico creato dagli Autori. La storia è in parte ispirata alla Commedia dell'arte e le sue Maschere, con tanto di Pulcinella che accompagnerà i viaggi del giocatore, come una sorta di guida alla Virgilio, solo un po' più scanzonata. Incontreremo inoltre altre maschere note come il Capitano Spaventa, Pantalone, Balanzone e così via. Il giocatore veste i panni di "Quello Senza Maschera", l'unico senza un ruolo predeterminato da recitare e dotato dell'Ardore, un potere in grado di alterare la realtà stessa, che ha il compito di liberare il mondo della stagnazione in cui è imprigionato, eliminando uno a uno gli Autori.

Alcuni degli scorci di Enotria: The Last Song sono impressionanti

L'Ardore avrà anche un ruolo dal punto di vista dell'esplorazione e potremo attivarlo in punti prestabiliti delle ambientazioni, ad esempio, per sbloccare passaggi nascosti o modificare l'ambiente circostante per ottenere un vantaggio strategico in battaglia. A proposito, nel gioco affronteremo oltre 100 differenti tipologie di nemici, inclusi mini-boss e alcune varianti caratterizzati da abilità fuori dal comune. Il team afferma che coloro che vorranno vivere l'avventura tutta d'un fiato potranno arrivare ai titoli di coda con la certezza che la storia sarà chiara e comprensibile dall'inizio alla fine, mentre chi vorrà scavare più a fondo tra i misteri e i segreti del mondo attanagliato del Canovaccio, potrà interagire con molteplici personaggi e affrontare missioni opzionali. Tra tre macro regioni da esplorare, un vasto arsenale di armi e equipaggiamenti, missioni opzionali e finali multipli, Jyamma Games afferma che Enotria: Last Song ha il potenziale per tenere incollati i giocatori per almeno 40 ore prima di arrivare ai titoli di coda.