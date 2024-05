Ghost of Tsushima: Director's Cut, PC vs PS5 in un video confronto

Con il lancio di Ghost of Tsushima: Director's Cut su Steam ed Epic Games Store era solo questione di tempo prima che ElAnalistaDeBits realizzasse un video confronto tra la versione PC e quella PS5 dell'action ambientato in Giappone di Sucker Punch, che ora potete visionare nel player sottostante.

Come possiamo vedere nel filmato non c'è un abisso a separare la versione PS5 pubblicata nel 2021 con quella su PC, che comunque dalla sua può vantare, configurazione permettendo, elementi come ombre, nebbia volumetrica e occlusione ambientale di qualità maggiore, nonché superare, anche abbondantemente, il tetto massimo dei 60 fps visto su console, specie sfruttando le tecnologie di upscaling. Ad esempio, nel filmato di ElAnalistaDeBits, usando il DLSS Performance con risoluzione 4K e settaggi grafici al massimo, è possibile raggiungere intorno ai 65 fps con una GPU di fascia medio-bassa come la RTX 4060Ti, fino ad arrivare sui 140 fps con la RTX 4080 Super. L'unico ambito dove la versione PC apparentemente non è alla pari o superiore a quella PS5, sono i tempi di caricamento.