XDefiant: disponibile il preload, ecco i requisiti di sistema per PC al completo, dai 1080p al 4K

In vista del lancio di XDefiant, Ubisoft ha dato il via al preload del gioco su PC e console e svelato i requisiti di sistema completi, da quelli minimi per giocare a 1080p a quelli per il 4K.

Se siete interessati potrete iniziare a scaricare i file di gioco in modo di arrivare preparati all'apertura dei server globali, prevista per il 21 maggio come ci ricorda il trailer di lancio pubblicato pochi giorni fa, tramite PlayStation Store per la versione PS5, tramite Xbox Store per la versione Xbox Series X|S e tramite Ubisoft Connect per quella PC. Stando ai dettagli condivisi da Ubisoft il peso del download si aggira sui 35 GB su PC, 29,64 GB su Xbox Series X|S mentre gli su Reddit e altri social si parla di circa 30-31 GB per la versione PS5.