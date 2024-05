Elden Ring Shadow of the Erdtree, fan ipotizzano le dimensioni usando il numero di brani

Una delle domande che i fan di Elden Ring si pongono da alcuni mesi è quanto grande sarà Shadow of the Erdtree. Miyazaki ha spiegato di non voler dare un numero di ore precise, perché non gli crederemmo, facendo riferimento al fatto che aveva indicato un numero di ore veramente basso per il gioco base. I fan però non demordono e cercano indizi; ora forse ne hanno trovato uno: il numero delle nuove musiche del gioco.

Sappiamo infatti che chi acquisterà l'edizione Deluxe o Premium potrà accedere a una colonna sonora originale di "oltre 30 brani". Questo dettaglio è importante perché nel gioco base vi sono 67 brani legati a boss e a specifiche aree.

La presenza di 30 nuove tracce darebbe quindi un'idea delle dimensioni di Shadow of the Erdtree. Questi numeri fanno pensare che ci si possa aspettare circa la metà di quanto il gioco base offre, ma ovviamente il calcolo non è così semplice, anche perché alcuni brani del gioco base potrebbero essere riutilizzati.