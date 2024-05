Senua's Saga Hellblade 2, la mod italiana per l'8K con dettagli massimi si mostra in video

Il canale YouTube italiano Beyond Dreams ci presenta una nuova mod di alto livello per uno dei giochi del momento: Senua's Saga Hellblade 2. In un nuovo video - che potete vedere poco sotto - il creativo italiano Massihancer ci mostra un confronto tra la versione 'vanilla' del gioco e quella modificata.

Il modder spiega che con un preset grafico di sua creazione realizzato tramite Reshade si è occupato di migliorare la qualità grafica di Hellblade 2 - che già di base è di alto livello - migliorando l'illuminazione globale tramite le funzioni di Complete Ray Tracing. Come sempre, il tutto è stato sviluppato con una collaborazione diretta con "NiceGuy".

A cosa serve Complete Ray Tracing in Senua's Saga Hellblade 2? La tecnologia si occupa di migliorare in modo sensibile e in tempo reale i dettagli delle ombre e delle luci, utilizzando specificatamente una tecnologia nota come Restir G.I. Per ottenere questo risultato sono state disabilitate le funzioni di aberrazione cromatica e gli effetti di distorsione, così che la chiarezza visiva ne beneficiasse.

Proseguendo, è stata aumentata la profondità di campo con Reshade e i colori sono stati modificati tramite Color Grading. Il risultato finale è che Helldivers 2 gira a dettagli massimi in 8K con DLSS, usando ovviamente un computer di tutto rispetto, che monta una CPU Intel 14700K, una RAM Corsair Vengeance 32 GB e una scheda grafica Nvidia RTX 4090 ASUS TUF.