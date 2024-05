Vediamo i primi 20 minuti di Senua's Saga Hellblade 2: vi convince all'acquisto?

Da oggi è finalmente disponibile Senua's Saga Hellblade 2, il nuovo gioco di Ninja Theory al momento esclusivo per PC e Xbox Series X|S. Molti appassionati hanno già acquistato e iniziato il videogioco, ma siamo certi che alcuni debbano ancora decidere se effettivamente lanciarsi in questa nuova avventura con Senua. Le recensioni sono di certo un aiuto nel capire cosa fare, ma alle volte può essere utile anche vedere con i propri occhi i primi minuti del gioco: per fortuna viene in nostro aiuto il video di IGN USA che propone i primi 20 minuti di Senua's Saga Hellblade 2.

Il video di Senua's Saga Hellblade 2, che potete trovare qui sotto, propone i momenti di apertura del gioco d'azione cinematografico di Ninja Theory. Ci pare superfluo dirlo, ma lo faremo comunque: se non volete alcun tipo di anticipazione o spoiler, non guardate il filmato. Si tratta dell'inizio del gioco e se avete già scelto di acquistare il gioco potrebbe essere meglio vivere la sequenza d'apertura con il controller in mano.

Se invece non è un problema capire come si avvia l'avventura di Senua's Saga Hellblade 2, allora avrete visto che il gioco inizia con la protagonista che cade in acqua da una barca e poi si risveglia su una riva scura. Senua striscia e si arrampica per riuscire ad andarsene dal suo approdo, fino a quando ha una visione di una figura oscura di fronte a lei.

Senua prosegue nell'esplorazione e poi deve completare alcuni enigmi. Successivamente ottiene una spada e può iniziare a combattere. Il video si chiude con Senua che si infila dentro una barca.