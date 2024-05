Questa chiavetta USB conserva i tuoi dati per 200 anni: ecco Blaustahl

Una chiavetta USB capace di conservare i dati per 200 anni. Con soli 8 KB di memoria, il Blaustahl Storage Device di Machdyne può sembrare un gadget non troppo utile, ma in realtà nasconde una specifica nicchia di utilizzo. È infatti perfetta per conservare password, chiavi per criptovalute, appunti e dati per il geocaching. Può infatti contenere circa 8.000 caratteri, pari a 4 pagine di testo. Con l'aggiornamento del firmware in arrivo, poi, saranno integrate funzionalità crittografiche per migliorare ulteriormente la sicurezza dei dati.

Memoria FRAM

L'interno di Blaustahl

Ma cosa rende questa chiavetta USB-A diversa dalle altre? Beh, il segreto di Blaustahl sta nella sua memoria FRAM (Ferroelectric Random Access Memory), conosciuta per il basso consumo energetico, la velocità di scrittura e un'impressionante resistenza a cicli di lettura e scrittura (quasi un milione di miliardi di cicli), che utilizza un materiale ferroelettrico per memorizzare i dati. Questo la rende molto più affidabile rispetto alle comuni memorie EEPROM e flash NOR, sebbene il costo sia più elevato. A temperature di 85 °C può memorizzare i dati per 10 anni, a 55 °C per 95 anni, e se la si conserva a un massimo di 35 °C può arrivare oltre 200 anni. Per avere un termine di paragone, una Flash NAND dovrebbe durare tra i 16 e i 20 anni a 55 °C.

Caratteristiche Tecniche di Blaustahl

Capacità : 8KB FRAM

: 8KB FRAM Microcontroller : Raspberry Pi RP2040

: Raspberry Pi RP2040 Memoria Flash NOR : 4MB per il firmware

: 4MB per il firmware Compatibilità : Porta USB-A che non richiede driver aggiuntivi

: Porta USB-A che non richiede driver aggiuntivi Extra: editor di testo incorporato per una facile gestione dei dati

La gestione della FRAM della chiavetta è affidata a un micro controller Raspberry Pi RP2040 abbinato a una NOR Flash da 4 MB per il firmware. Include inoltre un editor di testo a cui si può accedere - una volta collegata a una porta USB - tramite programmi che supportano una emulazione del video terminale VT100 (come PuTTY, Tera Term o Minicom). Per ovviare a problemi di compatibilità e alla tenuta del controller, la FRAM, in casi limite, potrebbe essere dissaldata e integrata in altri standard e protocolli di trasmissione dati.