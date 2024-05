Google blocca gli utenti iOS con un captcha obbligatorio, il problema sarebbe legato alla privacy

Gli utenti di iPhone e iPad che usano Safari come browser e Google come motore di ricerca stanno vivendo una situazione inusuale. Negli ultimi giorni, durante le loro sessioni di ricerca, sono stati interrotti da un avviso di Google che blocca il processo e richiede la verifica tramite captcha. Il messaggio apparso è chiaro: "I nostri sistemi hanno rilevato un traffico insolito proveniente dalla rete del tuo computer."

Traffico Sospetto e Misure di Sicurezza

La schermata che sta comparendo a molti utenti

Questo blocco temporaneo non è una novità assoluta, ma parte di una pratica di lunga data da parte di Google per prevenire abusi e traffico automatizzato. Normalmente, le cause di tale sospetto includono l'uso di VPN, un volume elevato di ricerche in poco tempo, estensioni di terze parti nel browser, o la presenza di malware. Tuttavia, l'aumento delle segnalazioni suggerisce che il fenomeno stia impattando più utenti del solito, anche coloro che non utilizzano VPN o altre tecniche di mascheramento dell'IP.

Un elemento distintivo che emerge dalle lamentele recenti riguarda gli utenti che hanno attivato il relay privato di iCloud, una funzionalità disponibile per chi sottoscrive un abbonamento a iCloud+. Questo servizio di privacy maschera l'indirizzo IP dell'utente, complicando il riconoscimento da parte di Google e potenzialmente scatenando l'avviso di traffico insolito. L'uso di un indirizzo IPv6 temporaneo, generato dal relay privato, potrebbe essere interpretato erroneamente come segnale di traffico automatizzato, scatenando così l'invito a verificare l'umanità dell'utente tramite captcha.