Minecraft, ecco la mappa gratuita in stile museo con minigiochi e non solo

Nel museo potremo trovare un acquario con un paio di tesori sommersi, una versione platformer 2D in cui assaltiamo una fortezza, una zona alveare nella quale trovare del nettare prima che il tempo scada, una area in cui completare una gara passando attraverso dei checkpoint con uno stile ispirato all'Ender e tante zone dove osservare i vari biomi.

Continuano le celebrazioni per il quindicesimo anniversario di Minecraft . Microsoft e Mojang hanno quindi deciso di rendere disponibile una mappa in formato gratuito che vuole far fare un viaggio nostalgico ai giocatori. La mappa gratuita - disponibile qui - è realizzata da Oreville Studios.

L'oggetto gratuito di Minecraft

I Toe Guardian gratuiti

A tutto questo si somma poi un nuovo oggetto gratuito.

La descrizione ufficiale recita: "Di solito non ci occupiamo di codici di abbigliamento, ma se il Museo di Minecraft ne applicasse uno, includerebbe un paio di Toe Guardian in omaggio, naturalmente! Queste ciabatte sono basate sul mob acquatico a forma di palla dell'aggiornamento 1.8, che si trova a guardia dei monumenti oceanici. Anche se queste pantofole non impediscono di sbattere le dita dei piedi sugli spigoli, almeno faranno il malocchio a tutti gli angoli. Nuotate fino allo Spogliatoio per ottenerne subito un paio gratis!"

