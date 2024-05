La grafica di Senua's Saga: Hellblade II è migliorata durante lo sviluppo, per un videoconfronto

Normalmente a fare notizia nel mondo dei videogiochi sono i downgrade, ossia si parla molto di tutti quei titoli che nel corso dello sviluppo vedono peggiorare la grafica rispetto al primo materiale promozionale mostrato. Pensate a Watch Dogs per avere un esempio concretissimo. I motivi dei downgrade possono essere molteplici. Solitamente non sono nemmeno tali, visto che è normale che i giochi possano avere un aspetto migliore prima dell'ottimizzazione finale. Comunque sia non è proprio il caso di Senua's Saga: Hellblade 2, almeno stando a un videoconfronto fatto dal canale YouTube ElAnalistaDeBits.

Anzi, in qualche modo lo è, ma al contrario, perché Ninja Theory è riuscita a migliorare la grafica di gioco rispetto ai primi filmati, un risultato non così scontato visto che all'epoca non erano ancora stati implementati tutti i sistemi e l'ottimizzazione non era certo al 100%.

Del resto stiamo parlando di uno degli studi più versati nell'uso dell'Unreal Engine, quindi c'è poco di cui stupirsi.