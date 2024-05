Quanto costerà GTA 6? Take-Two non risponde ma "vuole dare il giusto valore" al gioco

Quanto costerà GTA 6? È una domanda che alcuni si stanno ponendo con ovviamente il timore di fondo che Take-Two, editore del gioco e compagnia madre di Rockstar Games, possa decidere di aumentare il prezzo di lancio del suo venturo gioco d'azione a mondo aperto. Sappiamo bene che GTA 6 sarà un successo, o perlomeno lo diamo per scontato visti i risultati di GTA 5 e GTA Online, quindi l'idea che Take-Two possa proporre un prezzo ancora più alto rispetto agli altri giochi è una possibilità. Per GTA 6 molti accetterebbero di spendere qualche euro extra, dopotutto. Inoltre, le parole del CEO di Take-Two - Strauss Zelnick - non rassicurano sulla questione.

Recentemente è stato chiesto a Zelnick cosa ne pensasse delle "dinamiche di prezzo" per il franchise di GTA e per l'intero portfolio della compagnia. Zelnick non ha voluto rispondere in modo diretto alla domanda citando in modo chiaro il prezzo di GTA 6, ma ha presentato in linea generale il modo in cui Take-Two definisce il prezzo dei suoi prodotti. A suo dire, la cifra viene scelta tenendo conto del "valore" del videogioco. GTA 6 certamente ha un grande valore, diremmo noi.

"Guardate, ci sono sempre più contenuti disponibili e noi puntiamo davvero a offrire un grande valore in ogni momento", ha spiegato durante una conferenza stampa. "Siamo così concentrati sul proporre un valore superiore a quello che facciamo pagare. Questo è il nostro obiettivo. Ogni volta che stabiliamo un prezzo, vogliamo assicurarci che sia una buona notizia per il consumatore; che l'esperienza sia di gran lunga superiore rispetto al costo. Questo è l'obiettivo".

Ricordiamo che Take-Two è stata la prima compagnia ad aumentare il prezzo dei giochi in questa generazione, con NBA 2K21, e che ha proposto il port di Red Dead Redemption a 50€. Zelnick ha dichiarato che l'aumento dei prezzi di 10 euro/dollari è stata la decisione giusta ed è stata accettata dai consumatori.