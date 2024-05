Senua's Saga: Hellblade II è entrato nella top 10 globale di Steam dopo le recensioni positive

Senua's Saga: Hellblade II ha ottenuto una spinta nelle vendite su Steam dalle recensioni appena emerse, rientrando nella top 10 globale dei titoli più venduti. Non è ancora nei piani alti, visto che al momento di scrivere questa notizia si trova in ottava posizione, ma quantomeno è salito di qualche posizione, dopo una campagna di prenotazioni a quanto pare molto debole.

Attualmente si trova subito sopra a Elden Ring, le cui vendite sono aumentate in previsione del lancio dell'espansione Shadow of the Erdtree, e subito sotto al free-to-play PUBG: BATTLEGROUNDS. Immaginiamo che dopo il lancio potrebbe andare anche meglio, considerando che se ne sta parlando moltissimo nelle ultime ore.

Se volete altri dettagli, leggete la nostra recensione di Senua's Saga: Hellblade II. Se vi interessa, sono uscite anche le recensioni internazionali, che come prevedibile sono molto combattute, pur essendo la media voto davvero ottima.