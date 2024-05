Da oggi sono disponibili su PlayStation Plus Extra e Premium i nuovi giochi "gratis", la lista

Da oggi, 21 maggio, sono disponibili i nuovi giochi per gli abbonati di PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium, ovvero il secondo e terzo livello del servizio in abbonamento di Sony Interactive Entertainment per PlayStation 4 e PlayStation 5. Chi è abbonato può accedere ai giochi e usarli fino a quando saranno presenti nel servizio e/o fino a quando sarà abbonato.

La lista dei giochi PS Plus Extra include i seguenti titoli:

Red Dead Redemption 2 - PS4

Deceive Inc. - PS5

The Sims 4 Vita in città - PS4

Crime Boss: Rockay City - PS5

The Settlers: New Allies - PS4

Stranded: Alien Dawn - PS4 e PS5

Cat Quest - PS4

Cat Quest 2 - PS4

The LEGO Movie 2 Videogame - PS4

Watch Dogs - PS4

Ovviamente i giochi per PlayStation 4 sono accessibili anche per PlayStation 5. Semplicemente i giochi catalogati come "PS4" sono titoli che non dispongono di una versione nativa per la console di attuale generazione di Sony.

PS Plus Extra è il secondo livello in abbonamento di Sony Interactive Entertainment per PS4 e PS5 e include anche i vantaggi di PS Plus Essential, come l'accesso al multigiocatore online e i giochi mensili.