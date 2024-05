Concord: presto un annuncio e un gameplay trailer da Sony, per un noto leaker

In compenso, stando alle informazioni in suo possesso per l'occasione verrà introdotto parte del cast di personaggi giocabili e offerto un assaggio del gameplay. La "gola profonda" ha inoltre ribadito che il gioco sembra ispirarsi ai Guardiani della Galassia.

billbil-kun ha aggiunto di non sapere con precisione se Concord tornerà a mostrarsi in occasione del tanto chiacchierato State of Play o PlayStation Showcase in programma per la fine del mese o se durante il Summer Game Fest del 7 giugno .

billbil-kun è tornato alla carica, questa volta per parlare di Concord , lo sparatutto multiplayer in sviluppo per PS5 e PC presso gli studi di Firewalker Studios. Tramite le pagine del portale francese dealabs, il leaker ha dichiarato che il gioco verrà presentato nuovamente da Sony entro 15 giorni con un trailer che mostrerà le prime sequenze di gameplay .

Ci fidiamo?

billbil-kun notoriamente è uno dei leaker ritenuti più affidabili all'interno dell'industria videoludica e che raramente sbaglia una soffiata. Uno di questi rari casi riguarda proprio Concord: a inizio anno aveva dichiarato che il gioco sarebbe stato allo State of Play di gennaio, cosa che alla fine non si è avverata.

Insomma, è bene non prendere come oro colato questa nuova indiscrezione, per quanto ricordiamo che Sony ha confermato che Concord uscirà su PS5 e PC nel 2024 giusto poche settimane fa. Di conseguenza, il vociferato State of Play o il Summer Game Fest del mese prossimo sono delle vetrine perfette per presentare in pompa magna il gioco e avviare la macchina del marketing in vista della pubblicazione nella seconda metà dell'anno. Staremo a vedere.

Per il momento sappiamo poco e nulla su Concord. Il gioco è stato presentato al PlayStation Showcase di maggio 2023, tramite un teaser trailer che non ha lasciato trasparire quasi nulla sul progetto di Firewalker Studios, se non che avrà una ambientazione sci-fi. Grazie al PlayStation Blog sappiamo che sarà uno sparatutto multiplayer competitivo.