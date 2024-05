Concord: Sony PlayStation conferma il periodo di uscita dello sparatutto su PS5 e PC

Tramite le slide presentate in queste ore da Sony Interactive Entertainment agli investitori, la compagnia ha ribadito che Concord, il nuovo sparatutto multiplayer di Firewalk, debutterà su PS5 e PC nel corso del 2024.

Come possiamo vedere nell'immagine sottostante, viene ribadito anche il lancio di Destiny 2: La Forma Ultima al 4 giugno, data tuttavia già nota e, salvo catastrofici imprevisti, blindata, dunque non si tratta di un dettaglio degno di nota. Al contrario, l'uscita di Concord nell'anno in corso è un'informazione tutt'altro che scontata, visto che il gioco è praticamente sparito dai radar dopo l'annuncio avvenuto un anno fa. In ogni caso, come suggerisce la scritta in basso a sinistra, i piani di pubblicazione possono sempre cambiare.