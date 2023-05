Concord è uno sparatutto multiplayer, arriva la conferma da Firewalk Studios

Concord è uno sparatutto multiplayer competitivo: lo confermano le prime informazioni sul gioco che Firewalk Studios ha pubblicato all'interno di un post sul PlayStation Blog, pur senza scendere nei dettagli.

Annunciato ieri con un teaser trailer, Concord farà il proprio debutto su PS5 e PC nel corso del 2024, dunque ci sarà senz'altro tempo per approfondire l'esperienza e fornire tutte le delucidazioni del caso.

"Concord unirà le persone: è il potere dei giochi, quello di costruire connessioni e ispirare il social play", ha scritto il game director Ryan Ellis. "Il team di Firewalk viene ispirato dall'entusiasmo, dalle situazioni inaspettate e dalle esperienze condivise che i titoli in multiplayer sono capaci di creare."

"Ogni volta che si accede è l'inizio di una nuova avventura, e ogni partita rappresenta l'opportunità di vivere una storia differente. Sono queste idee che definiscono Concord, insieme al suo peculiare universo fatto di mondi vivaci e di un ricco cast di colorati personaggi."

"Ci sono tante altre cose che non vediamo l'ora di poter condividere con voi e non vediamo l'ora di poter presentare nel dettaglio Concord in vista del lancio, che avverrà nel corso del prossimo anno. Nel frattempo, potrete tenervi aggiornati sul progetto seguendo Firewal sui social, inclusi Twitter e Instagram."