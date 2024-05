Sony terrà un PlayStation Showcase questo mese, ribadiscono dei noti leaker

In entrambi i casi ovviamente non possiamo prendere nulla per certo, ma Grubb è diventato una fonte con una buona attendibilità, sebbene tutt'altro che perfetta, mentre su "Shpeshal Nick" possiamo avere delle riserve ben fondate, visto che spesso non ci ha azzeccato molto con le sue previsioni.

Continuano le voci di corridoio su un evento di presentazione ufficiale da parte di Sony, forse un PlayStation Showcase , che sarebbe previsto per questo mese di maggio , come era già stato riferito in passato da alcuni leaker e viene ribadito in queste ore da altre fonti la cui affidabilità non è però certa.

Una presentazione più estesa per i nuovi progetti

Non ci sono dettagli sulla questione: "Il PlayStation Showcase si terrà ancora questo mese a quanto pare", ha riferito Grubb nello stesso podcast in cui ha anche riferito delle condizioni ancora "grezze" in cui si troverebbe Perfect Dark per Xbox.

"Il fatto che possa essere la prossima settimana o quella dopo non lo so", ha però aggiunto, spiegando di non avere una tempistica più precisa al di fuori del fatto che l'evento dovrebbe tenersi all'interno di maggio. "Non mi sorprenderebbe se dovesse avvenire anche la settimana prossima, potrebbe essere confermato in ogni momento".

In effetti, siamo ormai abituati alla nuova organizzazione di Sony che annuncia i suoi eventi di presentazione a pochi giorni di distanza dalla loro messa in scena, dunque un annuncio potrebbe arrivare in qualsiasi momento in questi giorni, se davvero è previsto per questo periodo.



Da notare che i leaker lo definiscono un "PlayStation Showcase", ovvero quello che dovrebbe essere l'evento di presentazione maggiore nell'organizzazione comunicativa di Sony di questi anni, a differenza dello State of Play che di solito è più breve e concentrato, dunque potrebbe trattarsi di uno show piuttosto ampio, che potrebbe presentare progetti più o meno lontani nel tempo, considerando che, in effetti, è da un po' che Sony non si fa viva con le comunicazioni ufficiali.