Helldivers 2: ha vinto davvero la democrazia?

La community si è ribellata , e voi direte: dov'è la novità? È vero, le community spesso si ribellano per delle frivolezze: abbiamo visto tentativi di distruggere un gioco per motivi politici, di esclusività, perché non aveva una particolare funzione o semplicemente perché l'utenza si è sentita in qualche modo tradita. Roba che fa ridere, per non piangere. Un po' come il primo tentativo di smontare Helldivers 2 per il suo sistema anticheat, da alcuni considerato qualcosa di terribilmente pericoloso e immorale, quando in realtà non è diverso da mille altri sistemi di cui nessuno si è mai lamentato. Quest'ultimo caso è diverso perché il cambio rischiava di compromettere l'utilizzo del gioco a molti utenti che lo avevano precedentemente acquistato. Ma cosa è successo davvero?

Chi perde e chi guadagna

Anche se non è favorevoli al review bombing, bisogna ammettere che è l'unico modo che gli utenti hanno per protestare attivamente contro una scelta controversa o palesemente sbagliata. Fortunatamente su Steam è possibile modificare la valutazione in qualsiasi momento

Helldivers 2 in realtà ha sempre richiesto l'accesso al PlayStation Network, tanto che c'era già chi se ne lamentava prima dell'uscita, solo che tale funzione venne disabilitata per non meglio precisati problemi tecnici prima del lancio. Non ci sarebbe nulla di male, se non fosse per alcune grosse discrepanze di comunicazione e organizzazione che hanno portato a credere che tale obbligo non fosse più tale. Se nei dettagli della pagina Steam è effettivamente elencata la richiesta di utilizzare un account di terze parti (quindi PlayStation), sia nell'Eula (il contratto tra publisher e utente che di solito nessuno legge) che nel gioco, di questo obbligo non c'è traccia. E per quanto sia vero che nella stessa Eula il publisher si prende la libertà di modificare o recidere il contratto in qualsiasi momento, a maggior ragione è necessario far sentire la propria voce nel caso di scelte palesemente sbagliate.

Sia chiaro, non c'è nulla di male nel richiedere un abbonamento PlayStation, se il gioco è prodotto da PlayStation. Vi dirò di più, appena fatto partire Helldivers 2 ho proprio cercato di collegare il mio account Steam a quello PlayStation, per trovare un po' di amici con i quali giocare; e ci sono rimasto effettivamente male quando ho scoperto che l'opzione era disabilitata. Ecco, l'opzione, perché sembrava effettivamente tale. Ma al di là di scritte e delle scrittine, Helldivers 2 per cinque mesi è stato venduto liberamente in zone del mondo che possono accedere a Steam, ma sono escluse dal PlayStation Network. Perché se l'obbligo era pensato per esserci fin dal lancio, è dal lancio che il gioco viene venduto a chi non avrebbe mai potuto giocarci fin dal principio? A pensar bene potrebbero essere errori di inesperienza, la compagnia non è ancora abituata ad operare fuori dai propri confini digitali; a pensar male, invece, è impossibile far finta che un iniezione di milioni di utenti nel PlayStation Network non faccia bello il principe di turno.